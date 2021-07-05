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أم الفحم: لا إصابات لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 12:54

أم الفحم: لا إصابات لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا
صورة توضيحية لفحوصات كورونا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرحت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الإثنين، أنه لأول مرة منذ بدء انتشار جائحة كورونا في العالم، ومنذ مطلع العام الماضي 2020، تبين من معطيات وزارة الصحة، أنه لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم، وأن كافة المصابين قد عُوفوا من العدوى.

ووجهت بلدية أم الفحم الشكر للمواطنين على التجاوب والعمل وفق التعليمات، مؤكدة على أهمية تطعيم الأولاد من سن 12 عامًا فما فوق، وأن الأيام التي سيتم خلالها التطعيم لهذه الفئة محدودة جدا.

يذكر أن أم الفحم عانت انتشارا مقلقا لفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات النشطة المئات من أبناء المدينة، كما بلغ عدد حالات الوفاة بكورونا 56 حالة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا
#أم الفحم

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