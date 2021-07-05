  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مصل من جديدة المكر في القدس

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 11:06

اعتقال مصل من جديدة المكر في القدس
خير الدين الشيمي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ خير الدين الشيمي المُكنى أبو بكر الشيمي من جديدة- المكر، من أمام باب حطة في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس فجر اليوم، الإثنين.

وزعمت الشرطة أن الشيمي (62 عاما) أهان أفراد الشرطة وردد هتافات وطنية بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وأخل بالنظام خلال مشاركته بصلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وفرقت الشرطة تجمهرا في أعقاب توقيف الشيمي، ونقلته إلى التحقيق.

وسبق أن اعتقلت الشرطة الشيمي، وهو مرابط في المسجد الأقصى وأبعدته عن القدس، عدة مرات، وهو من الشخصيات العنيدة التي أصرت على حقها في دخول المسجد الأقصى للصلاة والتعبد فيه، ويحافظ على الصلاة فيه منذ تسعينيات القرن الماضي، ويأتي إليه بشكل شبه يومي منذ أعوام رغم منعه من الدخول.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القدس
#جديدة المكر
#اعتقالات
#خير الدين الشيمي
#أبو بكر الشيمي

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عدالة: قانون المواطنة من أكثر القوانين العنصرية عالميا رفضه واجب أخلاقي وليس معروفا
عدالة: قانون المواطنة من أكثر القوانين العنصرية عالميا رفضه واجب أخلاقي وليس معروفا

2021-07-05

أبو شحادة للاتحاد الأوروبي: نطالبكم بالضغط لإلغاء قانون منع لم الشمل العنصري
أبو شحادة للاتحاد الأوروبي: نطالبكم بالضغط لإلغاء قانون منع لم الشمل العنصري

2021-07-05

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2021-07-05

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ التطبيع.. إسرائيل والمغرب تشاركان بمناورة عسكرية دولية

لأول مرة منذ التطبيع.. إسرائيل والمغرب تشاركان بمناورة عسكرية دولية

2021-07-04
الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

2021-07-04
العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

2021-07-04
الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

2021-07-04
الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-04