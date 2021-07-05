اعتقال مصل من جديدة المكر في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ خير الدين الشيمي المُكنى أبو بكر الشيمي من جديدة- المكر، من أمام باب حطة في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس فجر اليوم، الإثنين.

وزعمت الشرطة أن الشيمي (62 عاما) أهان أفراد الشرطة وردد هتافات وطنية بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وأخل بالنظام خلال مشاركته بصلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وفرقت الشرطة تجمهرا في أعقاب توقيف الشيمي، ونقلته إلى التحقيق.

وسبق أن اعتقلت الشرطة الشيمي، وهو مرابط في المسجد الأقصى وأبعدته عن القدس، عدة مرات، وهو من الشخصيات العنيدة التي أصرت على حقها في دخول المسجد الأقصى للصلاة والتعبد فيه، ويحافظ على الصلاة فيه منذ تسعينيات القرن الماضي، ويأتي إليه بشكل شبه يومي منذ أعوام رغم منعه من الدخول.