إبعاد مُصل من جديدة المكر عن القدس والأقصى

أبعدت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، أمس الإثنين، الحاج خير الدين الشيمي من جديدة- المكر، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لمدة ثلاثة أشهر.

واعتقلت الشرطة الشيمي من أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد أن أدى صلاة الفجر، واقتادته إلى مركز الشرطة "القشلة" للتحقيق، فجر أمس، ثم أحالته للمحكمة.

وقال الشيمي، وهو مرابط في المسجد الأقصى أبعدته السلطات عن القدس أكثر من 20 مرة وبلغت حصيلة إبعاده عن الأقصى 4 أعوام، بينها 4 أشهر عن القدس، إن "الشرطة الإسرائيلية احتجزت هويتي خارج باب حطة عند دخولي لتأدية صلاة الفجر، وعند خروجي رفض الشرطي إرجاع الهوية، ثم اعتقلوني".

وأكد أنه "لا يهمني الإبعاد أبدا. سأصلي في أقرب نقطة سواء خارج باب الأسباط أو باب العمود. لن أترك القدس والمسجد الأقصى".