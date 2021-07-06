الحبس 14 عاما لقاتل شاب من جسر الزرقاء

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا الحبس الفعلي لمدة 14 عاما على الشاب توفيق جربان من قرية جسر الزرقاء، إثر إدانته بموجب "صفقة ادعاء" بقتل جاره رداد فيصل (37 عاما) عام 2018، وإدانته بتهم التسبب بإصابة في ظروف خطيرة وحمل سلاح مع صديق له، وذلك على خلفية نزاع بين الجيران.

وبموجب قرار المحكمة فإن الحكم مدته 14 عاما، ويحسب من اليوم الذي اعتقل فيه المُدان، 4 أيلول/ سبتمبر 2018، إضافة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ أي ما مجموعه 16 عاما.

وفرضت المحكمة على المدان دفع تعويض مالي قدره 140 ألف شيكل لعائلة الضحية، وتعويض آخر قدره 70 ألف شيكل لأحد المصابين على أن يتم دفع التعويضات عبر صندوق المحكمة لغاية يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2022.

ومنحت المحكمة مهلة للمدان للاستئناف على القرار خلال 45 يوما. والجدير ذكره أنّ القرار جاء بموجب "صفقة ادعاء"، دون التوافق على العقوبة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن ضحية الجريمة وثلاثة من أصدقائه جلسوا في باحة منزله في البلدة، يوم 31 آب/ أغسطس 2018، وقرابة الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، أطلقت عيارات نارية على باحة المنزل، وأصيب الضحية بجروح بالغة وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه في المستشفى، فيما أصيب أصدقاؤه بجروح متفاوتة. وأعلنت الشرطة اعتقال المشتبه الأول البالغ من العمر 23 عاما، في حينه، واعتقال آخر (32 عاما) من القرية، يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2018، بعد تحقيق في ملابسات الجريمة.