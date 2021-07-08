  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتداء على مسجد حسن بك في يافا

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 07:42

اعتداء على مسجد حسن بك في يافا
الاعتداء نفذ قبيل صلاة الفجر (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تعرض مسجد حسن بيك في مدينة يافا إلى اعتداء تم خلاله تحطيم بعض نوافذ المسجد، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية، وتم اكتشاف الاعتداء قبيل صلاة فجر اليوم الخميس.

وأظهر شريط فيديو بثه أمام مسجد حسن بيك، الشيخ أحمد أبو عجوة، آثار الاعتداء وحطام بعض النوافذ والزجاج المتناثر على سجاد المسجد.

ويرجح أنه تم تنفيذ الاعتداء على المسجد برشق واجهته بالحجارة، لكن لا يستبعد تنفيذ الاعتداء بأسلوب آخر.

يذكر أن مسجد حسن بيك المقام في حي المنشية بيافا تعرض لعدة اعتداءات عنصرية من قبل بعض اليهود المتطرفين، لكن دون أن تقوم الشرطة بتنفيذ اعتقالات أو تقديم لوائح اتهام ضد الجناة.

وتحمل الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في يافا الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة المسؤولية كاملة عن الاعتداءات التي تقع على مسجد حسن بك وعن تبعات ذلك.

وذكرت أن الشرطة لم تقم بدورها بالقبض على المعتدين، و"في حال تم اعتقال أحدهم فإن التساهل في الأحكام القضائية مع المجرمين يعتبر تشجيعا للآخرين للاستمرار في مسلسل الاعتداءات على المسجد. ونتساءل لو وقع اعتداء على كنيس يهودي في البلاد أو خارجها فكيف كان سيتم التعامل مع الأمر؟".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يافا
#مسجد حسن بيك
#اعتداء
#أحمد أبو عجوة

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توقف العمل بخط حافلات إثر الاعتداء على سائق عربي
توقف العمل بخط حافلات إثر الاعتداء على سائق عربي

2021-07-08

حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع
حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

2021-07-08

10 إصابات بحادث طرق عند مدخل عرعرة النقب
10 إصابات بحادث طرق عند مدخل عرعرة النقب

2021-07-07

الأكثر قراءة

تقرير: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة

تقرير: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة

2021-07-07
دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي

دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي

2021-07-07

"اعتقال مواطن إسرائيلي للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية خطيرة"

2021-07-07
مسؤول إسرائيلي: الأسد يفرض قيودا على حركة الإيرانيين في سورية

مسؤول إسرائيلي: الأسد يفرض قيودا على حركة الإيرانيين في سورية

2021-07-07
الرئيس المنتخب هرتسوغ يؤدي اليمين خلفا لريفلين

الرئيس المنتخب هرتسوغ يؤدي اليمين خلفا لريفلين

2021-07-07