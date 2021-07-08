اعتقال أقارب للشهيد موسى حسونة من اللد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشابين أيوب حسونة شقيق الشهيد موسى مالك حسونة وابنه عمه موسى حسونة، فجر اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان أن عناصر الشرطة والأمن اعتقلوا شقيق الشهيد وابن عمه واقتادوهما إلى مركز تحقيق للشاباك، وأنهما مُنعا من لقاء محام لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، ويخضعان لتحقيق الشاباك، وفقا للمعلومات المتوفرة.

واعتقلت الشرطة الشاب محمد حسونة ابن عم الشهيد موسى حسونة وأحالته لتحقيق الشاباك، منذ نحو أسبوع، وبلغ عدد المعتقلين من عائلة حسونة ثلاثة شبان، لغاية الآن.

هذا، واعتقلت الشرطة 11 شابا عربيا من اللد على خلفية أمنية، في أسبوع، وأحالتهم لتحقيق الشاباك.