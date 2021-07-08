البحث عن شاب من رهط فقدت آثاره في البحر قرب غزة

باشرت طواقم الإنقاذ أعمال بحث واسعة النطاق عن شاب من مدينة رهط، فقدت آثاره في مياه البحر قبالة الشواطئ الواقعة جنوب مدينة عسقلان، بالقرب من "زيكيم" المتاخمة لقطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، الخميس.

وعُلم أن الشاب المفقود يبلغ من العمر 24 عاما وهو من مدينة رهط، وكان قد دخل إلى البحر حوال الساعة الـ18:00 وفقدت آثاره منذ ذلك الحين.

وذكرت التقارير أن عناصر من الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلية يشاركون في عمليات البحث والتفتيش عن الشاب على طول ساحل البحر بالقرب من "زيكيم".

وأشارت التحقيق الأولي للشرطة أن الشاب، الذي كان برفقة مجموعة من السباحين، دخل إلى البحر جنوب شاطئ "زيكيم"، على بعد عشرات الأمتار من حدود قطاع غزة.

ولفتت التقارير إلى إمكانية غرق الشاب وأن جثته قد انجرفت إلى مياه قطاع غزة.

وتستمر عمليات البحث عن الشاب في ساعات المساء، على أن يتم توسيعها مع ساعات الصباح الباكر.