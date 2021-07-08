توقف العمل بخط حافلات إثر الاعتداء على سائق عربي

توقف العمل في خط الحافلات رقم 66 التابع لشركة "دان" لمدة ساعتين، صباح اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على الاعتداء على سائق الحافلة رسمي محاجنة.

وتعطلت حركة خط الحافلات بين الساعة 8:30 - 10:30 صباحًا، بعد أن تعرض سائق الحافلة لاعتداء بلكمات من قبل أحد الركاب الذي طالبه بفتح أبواب الحافلة خلال سفرها خلافًا للتعليمات.

ويتعالج محاجنة في مستشفى "بلينسون" في بيتح تكفا، ويعاني من تورم في العين وأوجاع في الرقبة.

ويندرج هذا الاعتداء إلى العديد من أعمال العنف التي يتعرض لها سائقو الحافلات العامة في البلاد، في الآونة الأخيرة.

وتوقف مسار الحافلة في كلا الاتجاهين، وهو ما بين محطة "كرمليت" في تل أبيب والمحطة المركزية في بيتح تكفا، صباح اليوم.

وصرح مدير قسم المواصلات العامة في نقابة عمال المواصلات؛ دورون عزرا، أنه "سنواصل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة من اعتداءات على السائقين، و’الهستدروت ’ستفعل وستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة وأمن السائقين ولن تسمح بتعرضهم للأذى". ودعا وزارة المواصلات إلى "تبني اقتراح تعديل القانون بشكل عاجل والعمل على الاعتراف بسائقي الحافلات كعاملي جمهور، بهدف زيادة العقوبة ضد مهاجمي سائقي الحافلات وتوفير رادع مناسب لهم "

وصرح رئيس لجنة السائقين في شركة الحافلات "دان"، يوسي كبيلوتو، أن "حوادث العنف ضد سائقي الحافلات أصبحت ظاهرة منتشرة في إسرائيل لعدم تطبيق القانون من طرف السلطات. لذا أتوجه للحكومة بالاعتراف بنا كموظفي جمهور ومنع حادث العنف القادم، والذي للأسف هو بمثابة مسألة وقت".