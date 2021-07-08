  2. محليات
  3. أخبار محلية

توقف العمل بخط حافلات إثر الاعتداء على سائق عربي

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 08:51

توقف العمل بخط حافلات إثر الاعتداء على سائق عربي
تصوير مكتب الناطق بلسان الهستدروت
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توقف العمل في خط الحافلات رقم 66 التابع لشركة "دان" لمدة ساعتين، صباح اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على الاعتداء على سائق الحافلة رسمي محاجنة.

وتعطلت حركة خط الحافلات بين الساعة 8:30 - 10:30 صباحًا، بعد أن تعرض سائق الحافلة لاعتداء بلكمات من قبل أحد الركاب الذي طالبه بفتح أبواب الحافلة خلال سفرها خلافًا للتعليمات.

ويتعالج محاجنة في مستشفى "بلينسون" في بيتح تكفا، ويعاني من تورم في العين وأوجاع في الرقبة.

ويندرج هذا الاعتداء إلى العديد من أعمال العنف التي يتعرض لها سائقو الحافلات العامة في البلاد، في الآونة الأخيرة.

وتوقف مسار الحافلة في كلا الاتجاهين، وهو ما بين محطة "كرمليت" في تل أبيب والمحطة المركزية في بيتح تكفا، صباح اليوم.

وصرح مدير قسم المواصلات العامة في نقابة عمال المواصلات؛ دورون عزرا، أنه "سنواصل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة من اعتداءات على السائقين، و’الهستدروت ’ستفعل وستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة وأمن السائقين ولن تسمح بتعرضهم للأذى". ودعا وزارة المواصلات إلى "تبني اقتراح تعديل القانون بشكل عاجل والعمل على الاعتراف بسائقي الحافلات كعاملي جمهور، بهدف زيادة العقوبة ضد مهاجمي سائقي الحافلات وتوفير رادع مناسب لهم "

وصرح رئيس لجنة السائقين في شركة الحافلات "دان"، يوسي كبيلوتو، أن "حوادث العنف ضد سائقي الحافلات أصبحت ظاهرة منتشرة في إسرائيل لعدم تطبيق القانون من طرف السلطات. لذا أتوجه للحكومة بالاعتراف بنا كموظفي جمهور ومنع حادث العنف القادم، والذي للأسف هو بمثابة مسألة وقت".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اعتداءات
#مواصلات
#حافلات
#رسمي محاجنة
#العنف والجريمة

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتداء على مسجد حسن بك في يافا
اعتداء على مسجد حسن بك في يافا

2021-07-08

حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع
حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

2021-07-08

10 إصابات بحادث طرق عند مدخل عرعرة النقب
10 إصابات بحادث طرق عند مدخل عرعرة النقب

2021-07-07

الأكثر قراءة

تقرير: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة

تقرير: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة

2021-07-07
دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي

دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي

2021-07-07

"اعتقال مواطن إسرائيلي للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية خطيرة"

2021-07-07
مسؤول إسرائيلي: الأسد يفرض قيودا على حركة الإيرانيين في سورية

مسؤول إسرائيلي: الأسد يفرض قيودا على حركة الإيرانيين في سورية

2021-07-07
الرئيس المنتخب هرتسوغ يؤدي اليمين خلفا لريفلين

الرئيس المنتخب هرتسوغ يؤدي اليمين خلفا لريفلين

2021-07-07