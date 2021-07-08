كفر قاسم: تمديد اعتقال مشتبهين بقتل أحمد عيسى

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الخميس، اعتقال مشتبهين (20 عاما) باقتراف جريمة قتل الشاب أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، لغاية يوم الخميس المقبل.

وقُتل عيسى في جريمة طعن، إذ نقل إلى المستشفى للعلاج، وأعلن عن وفاته فجر يوم الأحد الماضي، متأثرا بإصابته الحرجة.

وأعلنت الشرطة، بعد ارتكاب الجريمة، عن اعتقال مشتبهين.

هذا، وشهدت كفر قاسم في الأيام الأخيرة أعمال عنف، إذ أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء تعرّضهم لجريمة إطلاق نار في حفل زفاف، وأحرقت خلال الشجار سيارات خصوصية.