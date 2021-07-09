حيفا: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من قرية شعب بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في مدينة حيفا، بعد عصر اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الأخيرة بجروح خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:45 حول إصابة سائق دراجة نارية في مدينة حيفا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.