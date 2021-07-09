محطات للتطعيم ضد فيروس كورونا الجمعة والسبت

تستقبل محطات التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة وغدا السبت، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.
اليوم الجمعة:
شفاعمرو، مؤسسة العناية 12:30-16:00
طمرة، خلة الشريف 10:30-11:30
عرعرة، المدرسة الثانوية 13:30-19:00
كسرى سميع، المركز الجماهيري 09:30-14:00
البقيعة، بيت الشعب 09:30-14:00
اللقية، مركز السلام 12:00-15:30
الطيبة، مدرسة الإيمان الداخلية 15:30-18:00
يوم السبت:
كفر قرع، المركز الجماهيري 09:30-16:00
البعينة- نجيدات، المجلس المحلي 15:30-22:00
أم الفحم، المركز الجماهيري 14:30-20:00
كفر كنا، القاعة الرياضية 12:30-19:00
جسر الزرقاء، القاعة الرياضية 11:30-17:00
دالية الكرمل، مركز بايس 16:00-20:00
مجد الكروم، المركز الجماهيري 15:00-20:00
كفر مندا، المركز الجماهيري 16:00-20:00
كعبية- طباش- حجاجرة، المركز الجماهيري 10:00-14:00.
اقرأ/ي أيضًا | المجتمع العربي الأكثر تضررا بفرص العمل خلال جائحة كورونا
تعليقات Facebook