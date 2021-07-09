محطات للتطعيم ضد فيروس كورونا الجمعة والسبت

تستقبل محطات التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة وغدا السبت، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

اليوم الجمعة:

شفاعمرو، مؤسسة العناية 12:30-16:00

طمرة، خلة الشريف 10:30-11:30

عرعرة، المدرسة الثانوية 13:30-19:00

كسرى سميع، المركز الجماهيري 09:30-14:00

البقيعة، بيت الشعب 09:30-14:00

اللقية، مركز السلام 12:00-15:30

الطيبة، مدرسة الإيمان الداخلية 15:30-18:00

يوم السبت:

كفر قرع، المركز الجماهيري 09:30-16:00

البعينة- نجيدات، المجلس المحلي 15:30-22:00

أم الفحم، المركز الجماهيري 14:30-20:00

كفر كنا، القاعة الرياضية 12:30-19:00

جسر الزرقاء، القاعة الرياضية 11:30-17:00

دالية الكرمل، مركز بايس 16:00-20:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 15:00-20:00

كفر مندا، المركز الجماهيري 16:00-20:00

كعبية- طباش- حجاجرة، المركز الجماهيري 10:00-14:00.