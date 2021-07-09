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مصرع سائق دراجة نارية في حادث ذاتي شمالي البلاد

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 09:50

مصرع سائق دراجة نارية في حادث ذاتي شمالي البلاد
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق ذاتي بالقرب من مدينة كريات شمونة (الخالصة)، شمالي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنّه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء في منطقة ‘يردين’ قرابة الساعة 02:30 بلاغا حول انزلاق دراجة نارية على شارع تل حي في كريات شمونة، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب، والذي وصفت حالته بالحرجة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى ‘زيف’ بمدينة صفد".

ووفقا للشرطة "أصيب سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي على شارع رقم 90 في كريات شمونة، ووصف الطاقم الطبي حالة المصاب (29 عاما) بالحرجة وأحيل للعلاج في مستشفى زيف بصفد، وهناك اضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته، وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 187 شخصا بينهم 46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث الطرق
#دراجات نارية
#سيارات

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