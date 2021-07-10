أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بمدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:36 حول حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية في أم الفحم، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 187 شخصا بينهم 46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أول من أمس، الخميس، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.