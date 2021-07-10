  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 15:45

أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بمدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:36 حول حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية في أم الفحم، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 187 شخصا بينهم 46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أول من أمس، الخميس، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث الطرق
#أم الفحم

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفخاري... قرية مهددة بالاقتلاع والترحيل
الفخاري... قرية مهددة بالاقتلاع والترحيل

2021-07-10

عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2021-07-10

إبطن: مقتل رجل وشقيقته إثر خلاف على أراض
إبطن: مقتل رجل وشقيقته إثر خلاف على أراض

2021-07-10

الأكثر قراءة

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

2021-07-09
الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

2021-07-09

"فايزر – بايونتيك" تعتزم طلب تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

2021-07-09
تركيا هي الوجهة التي سيصل البلاد منها أكبر عدد مرضى بكورونا

تركيا هي الوجهة التي سيصل البلاد منها أكبر عدد مرضى بكورونا

2021-07-09
طلب إسرائيل تعويضا عن الاتفاق النووي سيبدو كضوء أخضر لإدارة بايدن

طلب إسرائيل تعويضا عن الاتفاق النووي سيبدو كضوء أخضر لإدارة بايدن

2021-07-09