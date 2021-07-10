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عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 12:38

عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
صورة توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للشاب المصاب، إذ وصفت حالته بالخطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.

وفي سياق العنف والجريمة، قُتل حسن رميحي وشقيقته صبحية رميحي متأثرين بجروحيهما الخطيرة في أعقاب شجار وقع في قرية إبطن على خلفية خلاف على أراض، فجر السبت.

هذا، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 51 قتيلا؛ يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#عرابة
#إبطن
#جرائم القتل

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