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اعتقال مشتبه آخر في جريمة القتل بإبطن

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 11:41

اعتقال مشتبه آخر في جريمة القتل بإبطن
إبطن (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبها آخر (44 عاما) في جريمة القتل التي ارتكبت في قرية إبطن، فجر أول من أمس السبت، والتي راح ضحيتها حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية (60 عاما).

ومددت المحكمة اعتقاله، في وقت لاحق، لغاية يوم 18 تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، يوم أمس، مشتبها (70 عاما) بالضلوع في جريمة القتل، ومددت المحكمة اعتقاله، لغاية يوم 18 تموز/ يوليو الجاري.

وحسب المعلومات المتوفرة، خطط الجناة لقتل الضحية حسن رميحي، على خلفية خلاف على أراض.

المرحومان صبحية وحسن رميحي

وأوضحت مصادر طبية أن الضحية صبحية رميحي توفيت في المستشفى بحيفا، بعدما تعرضت للضرب والاعتداء الجسدي العنيف.

وجاء في التفاصيل أن المرحوم حسن رميحي (54 عاما) ترك خلفه زوجة وستة أبناء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق النار، أول من أمس، وبلغت شقيقته المرحومة صبحية (60 عاما).

وأفاد عدد من أقارب المرحومين أن الضحية حسن رميحي عاد من حفل زفاف ودخل بيته، وبعد وقت قصير سمع صراخ وإطلاق نار، خرج لمعرفة ما يجري، فأصيب برصاصة وهو بجانب منزله وفارق الحياة في المكان، ولم يكن له أي علاقة بالخلاف على الأرض، وإطلاق النار كان نحو منزل قريب له.

وأكدوا أن شقيقته صبحية رميحي خرجت آنذلك للاطلاع على ما يجري، وتوفيت في المكان، ولم تتأكد أسباب وفاتها لغاية الآن.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إبطن
#حسن رميحي
#صبحية رميحي
#جرائم القتل

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