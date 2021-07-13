اتهام شرطي بالقتل بالتهور لشريكه من جولس

قدّم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في النيابة العامة (ماحاش) إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، طلبا لتعديل لائحة الاتهام المقدمة ضد أحد أفراد وحدة "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية، ويدعى أوفيك طيوبي (20 عاما) من مدينة "نوف هجليل"، والمتهم بالتسبب في مقتل الضابط في "حرس الحدود"، نعيم ماضي (19 عاما) من قرية جولس.

وبموجب التعديل سيتم اتهام طيوبي بارتكاب جريمة أكثر خطورة، وهي القتل بالتهور، بدلا من الإماتة بالتهور.

ووجهت إلى طويبي في شهر آذار/ مارس 2021، لائحة اتهام، بزعم "الإماتة بالتهور وعرقلة سير العدالة" فيما يتعلق بالحادثة التي تسببت في وفاة ماضي، بالإضافة إلى تسع تهم أخرى أبرزها "جنايات وجرائم إهمال"، في اثنتين من هذه التهم، اتهم المدعى عليه أيضا بـ"الاعتداء والاعتداء غير اللائق على ضباط للشرطة في الكتيبة".

وجاء قرار طلب تعديل لائحة الاتهام بعد أن قضت المحكمة العليا، قبل نحو شهر، بأن يقوم النائب العام أو مسؤول كبير آخر بإعادة النظر وفحص معمّق في موقف النيابة من لائحة الاتهام المنسوبة، وجاء هذا القرار في جلسة استماع لالتماس قدمه والدا ماضي. وعلى غرار هذا القرار، سمح المدعي العام لمحامي والدي المتوفى ومحامي المدعى عليه بتقديم ادعاءاتهما خطيًا إليه، قبل الفصل في الأمر.

وتبين أنه بعد فحص لمواد التحقيق ذات الصلة، وفحص ادعاءات المدعى عليه وادعاءات والدي المتوفى، وبعد مناقشات مستفيضة ومعمقة مع كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة، اعتمد المدعي العام للدولة، عميت إيسمان، موقف أولئك الذين أوصوا بتعديل لائحة الاتهام. وجاء قرار إيسمان في تعديل لائحة الاتهام بعد أن وجد أن مجموعة الأدلة الكاملة توفر فرصة معقولة لإدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل بالتهوّر، وأنه من الأحق أن تنسب إلى المدعى عليه هذه الجريمة فيما يتعلق بمجمل ملابسات القضية. وجاء القرار قبل الاستماع إلى الأدلة في القضية وقبل أن يبدأ بعد خط دفاع عن المتهم.

هذا، وأعلم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة أسرة المتوفى ومحامي المتهم بقرارها.