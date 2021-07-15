إصابة حرجة بحادث عمل في عسقلان

أصيب عامل (65 عاما) بجروح وصفت بالحرجة جراء حادث عمل وقع صباح اليوم الخميس، في ورشة بناء بالمنطقة الصناعية في مدينة عسقلان.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في المنطقة الصناعية في عسقلان، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الميدانية لعامل، حيث تم نقل بحالة حرجة إلى مستشفى "برزيلاي" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة بالتعاون مع طاقم وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) تحقيقا، وأظهرت المعلومات الأولية أن العامل سقط ولأسباب لم تعرف بعد عن ارتفاع 10 أمتار.

وأمس الأربعاء، سجلت 3 إصابات بينها خطيرة في حوادث عمل وقعت خلال ساعة في ورشة بناء في أبو سنان والمناطقة الصناعية نتانيا وورشة عمل في مجيدو.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حوادث العمل إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد وفقا للمقتضى.

وفي يوم الثلاثاء، لقي ثلاثة عمال في حوادث عمل في البلاد، حيث لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله بترميم مبنى في مدينة بيتح تكفا، وكذلك مصرع عامل جراء سقوطه في بئر ماء بمصنع في المنطقة الصناعية التابعة في بيسان، ولقي عامل في العشرينات من عمره، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث خلال عمله في ورشة بناء في مدينة أسدود.

ومما يذكر أن 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الماضي 2019، إذ لقي 47 عاملا مصارعهم، و39 عاملا في العام 2018.

هذا، وارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد فلسطينيون وأجانب.