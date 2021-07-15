  2. محليات
  3. أخبار محلية

العثور على جثة واعتقال ثلاثة مشتبهين بالقتل في أسدود

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 10:29

العثور على جثة واعتقال ثلاثة مشتبهين بالقتل في أسدود
من مكان الجريمة، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عثر على جثة رجل مقتولا في متنزه عام بمدينة واعتقال ثلاثة مشتبهين بالقتل في أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

واعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين باقتراف جريمة القتل واقتادتهم للتحقيق في ملابساتها وأسبابها.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلا) أنه "تمّ العثور على رجل، وهو مصاب ودون علامات حياة في متنزه في أشدود".

وأفاد مسعف في طاقم الإنقاذ أنه "عندما وصلنا إلى المكان وجدنا رجلا (50 عاما) دون علامات للحياة، وهو مصاب برأسه، واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير الشرطة)

ووفقا للشرطة فإنه "تبين حسب التحقيقات الأولية أن الحديث يدور حول جريمة قتل، وتمّ اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع بالجريمة واقتيدوا إلى مركز الشرطة للتحقيق".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أسدود
#جرائم القتل
#اعتقالات

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة حرجة بحادث عمل في عسقلان
إصابة حرجة بحادث عمل في عسقلان

2021-07-15

حالة الطقس: درجات حرارة أربعينية وتحذيرات من التعرض للشمس
حالة الطقس: درجات حرارة أربعينية وتحذيرات من التعرض للشمس

2021-07-15

إصابة خطيرة إثر انفجار مفرقعات بيد فتى في كسرى
إصابة خطيرة إثر انفجار مفرقعات بيد فتى في كسرى

2021-07-14

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لنائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة

السجن 10 سنوات لنائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة

2021-07-14
الليكود يطرح قانونين لمنع فتح القنصلية الأميركية وضمّ بالضفة

الليكود يطرح قانونين لمنع فتح القنصلية الأميركية وضمّ بالضفة

2021-07-14
اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا

اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا

2021-07-14
العثور على جثّة شاب مقتولا في العيزريّة شرق القدس 

العثور على جثّة شاب مقتولا في العيزريّة شرق القدس 

2021-07-14
اتهام أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحافية أميركية

اتهام أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحافية أميركية

2021-07-14