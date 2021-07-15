العثور على جثة واعتقال ثلاثة مشتبهين بالقتل في أسدود

عثر على جثة رجل مقتولا في متنزه عام بمدينة واعتقال ثلاثة مشتبهين بالقتل في أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

واعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين باقتراف جريمة القتل واقتادتهم للتحقيق في ملابساتها وأسبابها.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلا) أنه "تمّ العثور على رجل، وهو مصاب ودون علامات حياة في متنزه في أشدود".

وأفاد مسعف في طاقم الإنقاذ أنه "عندما وصلنا إلى المكان وجدنا رجلا (50 عاما) دون علامات للحياة، وهو مصاب برأسه، واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير الشرطة)

ووفقا للشرطة فإنه "تبين حسب التحقيقات الأولية أن الحديث يدور حول جريمة قتل، وتمّ اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع بالجريمة واقتيدوا إلى مركز الشرطة للتحقيق".