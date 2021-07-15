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تل السبع: تصريح مدع ضد 6 مشتبهين بالضلوع في قتل كمال أبو غليون

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 18:35

تل السبع: تصريح مدع ضد 6 مشتبهين بالضلوع في قتل كمال أبو غليون
(تصوير: الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الخميس، تصريح ادعاء ضد 6 أشخاص من تل السبع، بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل الشاب كمال أبو غليون (37 عامًا)، بإطلاق نار خلال شجار نشب في البلدة في حزيران/ يونيو الماضي.

ووفقا للشرطة، فإن خلفية الجريمة التي ارتكبت في حي رقم 4 في بلدة تل السبع، مساء يوم الثلاثاء 8 حزيران/ يونيو الماضي، "تعود إلى شجار ونزاع مستمر بين عائلتين من تل السبع".

وقالت الشرطة في بيان، إنه "يستدل من التحقيقات أن عددا من المشتبهين من العائلة الأولى وصلوا قبل وقوع الجريمة بوقت قصير إلى خيمة ضيافة جلس فيها الضحية وقاموا بإلقاء الحجارة".

ضحية جريمة قتل الشاب كمال أبو غليون

وأضاف البيان أنه "عندها خرج الضحية وأبناء عائلته من الخيمة فقام المشتبهون بإطلاق رصاص من مسافة قصيرة جدًا عليهم، ليلقى أبو غليون مصرعه".

وادعت الشرطة أنه "مع تقدّم سير التحقيقات تمّ التوصل لهوية 6 مشتبهين (32، 28، 30، 32، 36 و41 عامًا) بالضلوع بالجريمة الحاصلة، حيث تمّ اعتقالهم بفترات متفاوتة".

ولفتت الشرطة إلى أن "قسما من المشتبه بهم اعتقل بعد وقوع الجريمة وآخرين (اعتقلوا) لاحقًا بسبب هربهم إلى أراضي الضفة الغربية. ولاحقًا، تمّ تمديد اعتقالهم مرارًا إلى أن تمّ اليوم تقديم تصريح النيابة ضدهم تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام".

وبحسب ما جاء في بيان الشرطة، فإن "المخالفات المنسوبة للمشتبه بهم هي: القتل العمد، وحيازة سلاح غير قانوني، وإطلاق رصاص بمنطقة مأهولة، والتآمر لتنفيذ جريمة، وتشويش مسار التحقيقات، وإخفاء أدلة".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كمال أبو غليون
#تل السبع
#جريمة قتل

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