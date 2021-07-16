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المحكمة تبت في استئناف النيابة ضد قرار تسريح كناعنة

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 10:39

المحكمة تبت في استئناف النيابة ضد قرار تسريح كناعنة
محمد كناعنة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعقد جلسة في المحكمة المركزية بالقدس، اليوم الجمعة، للبت في استئناف النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح الإفراج عن عضو لجنة المتابعة والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران/ يونيو 2021، على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأقرت محكمة الصلح في القدس الإفراج، أول من أمس الأربعاء، وتحويله إلى الحبس المنزلي مع تقييدات أخرى كمنع استخدام الإنترنت.

وجاء قرار محكمة الصلح بعد المرافعة عن محمد كناعنة من قبل هيئة الدفاع المتمثلة من المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من مركز عدالة والمحامي بلال نعامنة من مركز الضمير، لكن النيابة العامة بدورها قدمت استئنافا ضد قرار محكمة الصلح تحويل كناعنة إلى الحبس المنزلي، اليوم الجمعة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#محمد كناعنة
#احتجاجات
#ملاحقات سياسية
#لجنة المتابعة

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