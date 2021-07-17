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عكا: تظاهرة مطالبة بالحرية لمعتقلي الهبة الشعبية

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 20:09

عكا: تظاهرة مطالبة بالحرية لمعتقلي الهبة الشعبية
جانب من التظاهرة الاحتجاجية في عكا (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

تظاهر العشرات من أهالي عكا والمنطقة مساء، السبت، أمام مركز الشرطة في المدينة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين تحت حماية الشرطة.

وتوجه المتظاهرون من أمام مركز الشرطة في عكا إلى دوار غسان كنفاني، إذ رفعوا شعارات منددة بالاعتقالات التعسفية وأخرى مطالبة بالحرية للمعتقلين وإطلاق سراحهم فورا.


وطالت حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها الشرطة كل من الشبان قصي عباس، أدهم بشير، زكريا ماضي، فؤاد ماضي، أحمد ماضي، فؤاد عسكري، هيثم علي، ساهر حتحوت، أحمد عكاوي، باسل طنطوري، مصطفى مصري، قاسم مجدوب، محمد حلواني، جواد سطيلي، محمد عثمان، خليل خاسكية، خالد انصاري، حبيب أبو حبيب، كامل طوالبة، محمد حجوج، بلال حلواني، معتز علي، كريم حسين، محمد أسود اوتشي وخالد سليمان.

وقال عضو اللجنة الشبابية لمعتقلي عكا، محمد حلواني، لـ"عرب 48" إن "مطلبنا الأول من خلال هذه التظاهرة هو تحرير جميع المعتقلين، ونحن نعلم أن هنالك عدد من المعتقلين الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة وظروف اعتقال قاسية، ومنهم من يحتاج لتلقي العلاج، علمًا أن عددا منهم ممنوع من مقابلة عائلته".

وختم حلواني بالقول إن "دعمنا للمعتقلين سيتواصل حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#عكا
#تظاهرة
#اعتقالات
#الهبة الشعبية

عكا: تظاهرة مطالبة بالحرية لمعتقلي الهبة الشعبية

عكا: تظاهرة مطالبة بالحرية لمعتقلي الهبة الشعبية

عكا: تظاهرة مطالبة بالحرية لمعتقلي الهبة الشعبية

عكا: تظاهرة مطالبة بالحرية لمعتقلي الهبة الشعبية

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