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إصابة طفل من رهط بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 13:42

إصابة طفل من رهط بفيروس كورونا
(توضيحية- تصوير بلدية رهط)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكد طاقم الأطباء في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع إصابة طفل عربي (ثلاثة أشهر) من منطقة النقب، ولد بولادة مبكرة (خدج)، بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الأحد.

وعانى الرضيع، من مدينة رهط، أمراضا عدة بسبب الولادة المبكرة، ونُقل إلى العزل الصحي بحالة متوسطة ومستقرة في قسم العلاج المكثف للأطفال.

وأشار الطاقم الطبي إلى أن الطفل المصاب بكورونا يعاني أمراضا بسبب الولادة المبكرة، وجرى نقله من منزل أسرته إلى المستشفى، وأثناء الفحص تبين أنه مصاب بعدوى كورونا، وحالته متوسطة ومستقرة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 851142 حتى الساعة 09:04 من صباح اليوم الأحد، بينهم 6448 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 63 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 6622. وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,742,289 وعلى الجرعة الثانية 5,225,831".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#رهط
#النقب
#فيروس كورونا

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