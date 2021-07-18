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رهط: اعتقال خمسة شبان بشبهة إطلاق نار

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 09:42

رهط: اعتقال خمسة شبان بشبهة إطلاق نار
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة خمسة شبان من سكان مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما، بشبهة إطلاق نار في منطقة سكنية وحيازة أسلحة.

ووفقا للشرطة فإنها استُدعيت إلى المكان في أعقاب شجار تخلله إطلاق نار، على ما يبدو، بسبب نزاع بين عائلتين في حارتي 3 و7 برهط. وتم ضبط العديد من الأسلحة والذخيرة في المكان.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الأحد، أنه "إثر الشجار بين عائلتين خلال نهاية الأسبوع، تخلله إطلاق نار في حيي 3 و7 في مدينة رهط بالجنوب، قامت قوات كبيرة من الشرطة بمداهمة المكان، وفرض النظام. وخلال ذلك تم ضبط أسلحة عديدة منها بندقيتين ومسدسين وذخيرة وإلقاء القبض على 5 مشتبه بهم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#رهط
#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#شجارات

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