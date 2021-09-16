عكا: اعتقال شابّين يُشتبه بضلوعهما بمقتل زواوي

اعتقلت الشرطة، مساء الخميس، شابين من عكا في العشرينيات من عمريهما، يُشتَبه بضلوعهما في جريمة القتل التي أودت بحياة خالد زواوي (42 عامًا)، الأربعاء في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان: "بفضل إجراءات تحقيق سريعة لمحققي الشرطةـ ألقي اليوم (الخميس) القبض على مشتبهين في العشرينيات من عمريهما من سكان عكا بشبهة تورطهما في جريمة قتل خالد زواوي بالبلدة القديمة".

وذكر البيان أن "الشرطة تنوي إحالة أحد المشتبهين إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلبها لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق وإلحاق المشتبه الثاني به الجمعة"، لافتا إلى استمرار التحقيق.

وقُتل الشابان خالد زواوي (38 عاما) من عكا وأحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، في جريمتي إطلاق نار نفذتا مساء أمس الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 75 منذ مطلع العام الجاري.