266 إصابة بكورونا في كفر قرع

يستدل من معطيات نشرها مجلس كفر قرع المحلي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة بلغت 266 إصابة وفقا للتقارير الصادرة عن الجهات الطبية، لغاية ظهر اليوم الأحد.

وأعلن المجلس أن من بين المصابين 194 طالبا. كما يتواجد بالحجر الصحي 1028 مواطنا من بينهم 703 طالبا.

وأشار إلى أن "هذه الأرقام أصبحت مقلقة في ظل تزايد عدد الإصابات في البلدات العربية خصوصا في وادي عارة، حيث سجل 1134 مصابا في مدينة أم الفحم، و726 مصابا في مدينة باقة الغربية، و303 مصابين بعرعرة، و180 مصابا في بلدات مجلس بسمة، و299 مصابا في بلدات مجلس طلعة عارة، و131 مصابا في بلدة جت".

وأعرب مجلس كفر قرع عن قلقه الشديد إزاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدة في الأسبوع الأخير ما قد يسبب إغلاق المدارس وشل الحياة الطبيعية في البلدة، مناشدا المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية خصوصا ارتداء الكمامة والبعد الواحد عن الآخر واتباع النظافة العامة.