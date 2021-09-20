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الناصرة: مجلس الطائفة الأرثوذكسية يحذر من الاحتيال وانتحال شخصية موظف

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 13:16

الناصرة: مجلس الطائفة الأرثوذكسية يحذر من الاحتيال وانتحال شخصية موظف
(أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حذر مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة من مجموعة محتالين ينتحلون شخصية موظف بالمجلس ويتوجهون لكبار السن هاتفيا بطلب تبرعات باسم المجلس لمؤسسات أخرى.

وجاء في التحذير الذي أصدره مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، وبعث بنسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين، أنه "وصلنا، مؤخرا، عدة بلاغات عن مجموعة محتالين يقومون بانتحال شخصية موظف بالمجلس، ويتوجهون لكبار السن تلفونيا بادعاء طلب تبرعات باسم المجلس لمؤسسات أخرى".

وأضاف أنه "نطلب من الجميع توخي الحذر وأخذ الحيطة وعدم التجاوب و/أو التعامل مع أي شخص بهذا الخصوص، فالمجلس لم يوكل أي شخص للقيام بأي حملة تبرعات. الرجاء نشر هذا التحذير وإبلاغ كبار السن من عائلاتكم ومعارفكم. مكاتب المجلس مفتوحة يوميا من الساعة 8:30 وحتى 14:30 لأي استفسار أو بلاغ بهذا الشأن".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#مجلس الطائفة الأرثوذكسية

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