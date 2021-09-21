أم الفحم: عودة مدرسة "قحاوش" للتعليم الوجاهيّ وإغلاق "الأخوة"

يعود التعليم الوجاهي كالمعتاد داخل مدرسة "قحاوش" الابتدائية في مدينة أم الفحم، يوم الأربعاء، فيما تقرّر إغلاق مدرسة "الأخوة" ليومين، إثر زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين طلابها.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت "غرفة الأحوال المشتركة في بلدية أم الفحم ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، وبالتشاور مع وزارة (التعليم) ووزارة الصحة، وفي ظل المعطيات المقلقة حول عدد الإصابات بالكورونا في مدرسة الأخوة الابتدائية وعدد الطلاب الذين خرجوا للعزل الصحي في المدرسة".

وأوضح البيان أنه تقرر "إغلاق المدرسة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 22.9.2021 ويوم الخميس 23.9.2021"، لافتا إلى أن "بيانا سيصدر مساء السبت القادم حول مستجدات الوضع في المدرسة. على أن يتعلم الطلاب خلال هذين اليومين عن بعد".

وأضاف البيان: "كما أقرًت الأطراف ذاتها وفي ظل المعطيات الجديدة لمدرسة قحاوش الابتدائية، عودة التعليم الوجاهي كالمعتاد داخل المدرسة ابتداءً من يوم الأربعاء".