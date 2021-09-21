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طمرة: 610 إصابات و46 وفاة بكورونا لغاية اليوم

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 10:48

طمرة: 610 إصابات و46 وفاة بكورونا لغاية اليوم
فحوص كورونا في طمرة، الأسبوع الماضي (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
إيناس مريح إيناس مريح

يستدل من معطيات نشرتها بلدية طمرة استنادا إلى تقارير وزارة الصحة في البلاد أن عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المدينة بلغ 610 إصابات بينها إصابتان لمريضين يمكثان في المستشفى لتلقي العلاج، وذلك لغاية صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعطيات فإن عدد المصابين بالعدوى في طمرة، منذ بدء انتشارها ولغاية اليوم، بلغ 5371 تعافى منهم 4715، فيما يمكث في هذه الأيام 891 شخصا في حجر منزلي. وبلغ عدد الذين توفوا تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا 46 شخصا من طمرة.

وقالت مديرة ملف كورونا في بلدية طمرة، المحامية مريم ياسين، لـ"عرب 48" إن "البلدية تعمل بمسؤولية وتعاون مع جميع الجهات المسؤولة للحفاظ على صحة المواطنين، ونحن نوصي الأهالي كافة بالالتزام بتعليمات الوقاية حرصا على صحة الجميع".

وختمت بالقول إن "البلدية تأخذ على عاتقها حماية سكان المدينة من العدوى، وتدعو إلى عدم الاستهتار، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية للحد من انتشار كورونا".

بودكاست عرب 48

#طمرة
#مستجدات كورونا
#المجتمع العربي

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