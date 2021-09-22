رهط: 776 حالة نشطة بفيروس كورونا

وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى 776 حالة لغاية صباح اليوم، الأربعاء، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.

وبلغت نسبة المتطعمين في رهط بالوجبة الأولى 40.26% وبالوجبة الثانية 32.98%، استنادا إلى وزارة الصحة.

ومن جهته، حث عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، المواطنين على "الالتزام بالتعليمات الوقائية في ظل الانتشار المخيف لعدوى الفيروس في مجتمعنا العربي".

وشدد العتايقة، في حديثه لـ"عرب 48" على "أهمية تلقي المواطنين وطلاب المدارس التطعيم من أجل تفادي إغلاق بلداتنا ومؤسساتنا التعليمية، سيما وأننا خضنا مرارة هذه الأمور وما ترتب عليها من أضرار، ولذلك لا نريد العودة إلى هذه الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة".

وختم العتايقة بالقول إنه "من المعروف أن عدوى كورونا سريعة الانتشار، وهذا يتطلب منا توخي الحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة، والالتزام بالحجر الصحي من أجل الحد من انتشار العدوى".