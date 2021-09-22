  2. محليات
  3. أخبار محلية

رهط: 776 حالة نشطة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 14:28

رهط: 776 حالة نشطة بفيروس كورونا
تطعيم ضد كورونا (أرشيفية - تصوير البلدية)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى 776 حالة لغاية صباح اليوم، الأربعاء، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.

وبلغت نسبة المتطعمين في رهط بالوجبة الأولى 40.26% وبالوجبة الثانية 32.98%، استنادا إلى وزارة الصحة.

ومن جهته، حث عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، المواطنين على "الالتزام بالتعليمات الوقائية في ظل الانتشار المخيف لعدوى الفيروس في مجتمعنا العربي".

وشدد العتايقة، في حديثه لـ"عرب 48" على "أهمية تلقي المواطنين وطلاب المدارس التطعيم من أجل تفادي إغلاق بلداتنا ومؤسساتنا التعليمية، سيما وأننا خضنا مرارة هذه الأمور وما ترتب عليها من أضرار، ولذلك لا نريد العودة إلى هذه الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة".

وختم العتايقة بالقول إنه "من المعروف أن عدوى كورونا سريعة الانتشار، وهذا يتطلب منا توخي الحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة، والالتزام بالحجر الصحي من أجل الحد من انتشار العدوى".

بودكاست عرب 48

#رهط
#النقب
#سليمان العتايقة
#مستجدات كورونا

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع
كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

2021-09-22

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب الخضيرة
مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب الخضيرة

2021-09-22

معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء
معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

2021-09-22

الأكثر قراءة

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

2021-09-21
دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

2021-09-21
النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

2021-09-21
السودان:

السودان: "انقلاب فاشل" في محاولة للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي

2021-09-21
استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

2021-09-21