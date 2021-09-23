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إصابة خطيرة لعامل بالقرب من كفر قاسم

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 11:08

إصابة خطيرة لعامل بالقرب من كفر قاسم
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو نحو ثمانية أمتار في ورشة بناء بالمنطقة الصناعية "ليف هآرتس" بالقرب من مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قدمت العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته بسيارة الإسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون"، وهو يعاني من إصابات وكدمات بالرأس والصدر.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#كفر قاسم
#ورش بناء

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