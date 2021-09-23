  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابتان في حادث طرق قرب عسقلان

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 12:09

إصابتان في حادث طرق قرب عسقلان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين سيارتين على مفرق كيبوتس "ياد مردخاي" بالقرب من مدينة مدينة عسقلان، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "المركز تلقى الساعة 10:07 بلاغا حول وقوع حادث طرق بين سيارتين على مفرق 'ياد مردخاي' وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية لمصابين، ونقلت على وجه السرعة إلى مستشفى 'برزلاي' مصابا (40 عاما) وصفت جروحه بأنها خطيرة ويعاني إصابات بالرأس والأطراف، وامرأة (60 عاما) أصيبت بجروح متوسطة وتعاني إصابات بالصدر"

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الطرق المذكور.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#سيارات
#عسقلان

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن رامون
نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن رامون

2021-09-23

إصابة خطيرة لعامل بالقرب من كفر قاسم
إصابة خطيرة لعامل بالقرب من كفر قاسم

2021-09-23

حريق داخل مكتب البريد في عرعرة النقب
حريق داخل مكتب البريد في عرعرة النقب

2021-09-23

الأكثر قراءة

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

2021-09-22
تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

2021-09-22
محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

2021-09-22
تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

2021-09-22
معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

2021-09-22