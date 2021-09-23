إصابتان في حادث طرق قرب عسقلان

أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين سيارتين على مفرق كيبوتس "ياد مردخاي" بالقرب من مدينة مدينة عسقلان، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "المركز تلقى الساعة 10:07 بلاغا حول وقوع حادث طرق بين سيارتين على مفرق 'ياد مردخاي' وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية لمصابين، ونقلت على وجه السرعة إلى مستشفى 'برزلاي' مصابا (40 عاما) وصفت جروحه بأنها خطيرة ويعاني إصابات بالرأس والأطراف، وامرأة (60 عاما) أصيبت بجروح متوسطة وتعاني إصابات بالصدر"

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الطرق المذكور.