اعتقال مشتبهين بحيازة سلاح في دبورية

اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص من قرية دبورية بشبهة حيازة أسلحة دون ترخيص.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الجمعة، فإنها "ألقت القبض على 9 مشتبهين أثناء حملة في دبورية، حيث تمّ خلالها ضبط 3 أسلحة غير قانونيّة. خلفية الحملة هي حادث إطلاق نار وقع في المكان في إطار نزاع مستمر بين عائلات".

وأضافت أنه "في يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، وقع حادث إطلاق نار باتجاه منزل في دبورية، إذ تمّ إطلاق نار من قبل مشتبهين ملثمين كانا على متن دراجة ناريّة. وخلفية حادثة إطلاق النّار هي نزاع مستمر بين عائلتين في القرية. وداهمت قوات من الشرطة عددًا من المجمعات في القرية وقامت بتفتيش منازل مشتبهين. وتمّ خلال نشاط الحملة إلقاء القبض على 9 مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 عاما، وضبط العديد من الأسلحة غير القانونيّة، بينها: سلاح كارلو ومسدّسان عيار 9 ملم وأمشاط وذخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تمّ ضبط مادة مشتبهة كمخدرات خطرة من نوع ماريحوانا وحشيش بوزن 1.5 كغم".

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.