الشرطة تداهم 63 منزلا في بلدات عربية

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، منازل عدة لمشتبهين بالتورط في أعمال العنف والجريمة في بلدات عربية واعتقلت 15 مشتبها وصادرت أموالا وضبطت أسلحة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار نشاط واسع النطاق شارك فيه، فجر اليوم، أكثر من 350 شرطيّا ووحدات خاصة وعناصر من وحدة حرس الحدود ضدّ المنظمات الإجراميّة في المجتمع العربيّ، داهمت القوات 63 منزلًا في بلدات عربية، وهي: البقيعة، والرامة، وبيت جن، والبعنة، ودير الأسد، وترشيحا، والمغار، وشفاعمرو، وكسرى، وأبو سنان، وجث، وإبطن، ويركا) لمشتبه بهم بالتورط في أعمال عنف، وإطلاق نار، وابتزاز، وخاوة وغسيل أموال".

وأضافت أنه "في إطار النشاط، تمّ ضبط كمية كبيرة من الأموال، كما أنّه في إحدى الحالات أخفت زوجة أحد المشتبه بهم مبلغ 50,000 شيكل في ملابسها الداخلية. كما تمّ ضبط أسلحة غير قانونيّة وأغراض عسكريّة مختلفة".

79 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وفي سياق ذي صلة، قتل الشاب حسام عثمان (23 عاما) من حيفا في جريمة إطلاق نار، الليلة الماضية، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 الجاري ولغاية اليوم إلى 79 قتيلا بينهم 12 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2020 الماضي؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة؛ وفي العام قبل الماضي 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.