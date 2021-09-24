تصريح مدّع عام ضد مشتبهين بقتل سرحان عطا الله من يركا

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة، تصريح مدّع عام ضد شابين من يركا بشبهة اقتراف جريمة قتل الشاب سرحان عطا الله (30 عاما)، يوم 31 تموز/ يوليو 2021.

ووفقا للشرطة فإن "التحقيق بدأ يوم 31 تموز/ يوليو 2021 حوالي الساعة 20:30 مساءً فور تلقي مركز الشرطة 100 بلاغا حول حادث إطلاق نار على الطريق الرئيس في يركا، إذ تم نقل ثلاثة مصابين لتلقي العلاج الطبي في مركز الجليل الطبي في نهريا، أحدهم أصيب بجروح طفيفة، والآخر بجروح متوسطة وآخر بجروح بالغة وخلال محاولة إجراء عمليات إنعاش تم إقرار وفاته (وفق مصادر طبية)".

وأضافت أنه "في تحقيق أولي أجرته شرطة وحدة التحقيق الجنائي في مركز شرطة 'آشر' والذي أثار الشبهات بأن اثنين من المصابين هما مشتبهان بارتكاب جريمة القتل بينما المتوفى هو الضحية (30 عامًا - يركا). في غضون ذلك، تمّ القاء القبض على المشتبهين من سكان يركا (24 و25 عامًا) وأحيلا إلى مركز الشرطة. أيضا تم ضبط عصي ووسائل قتالية التي استخدمها المشتبهان أثناء الاعتداء".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تلقى محققو الوحدة المركزية تعاونًا كاملاً من العديد من الشهود الذين تم استجوابهم ووجدوا أنه قد تم إغلاق الطريق أثناء قيادة المتوفي لمركبته في القرية وتم الاعتداء عليه بالعصي والسكاكين وأطلق عليه النار من قبل المشتبهين اللذين فرا فيما بعد، وهما مصابان. كما أن هناك شكوك في أن الخلفية هي على نزاع شخصي بين المتوفى وأحد المشتبهين حول قرار المحكمة العليا في شهر تموز الماضي بإعادة رئيس مجلس يركا إلى منصبه".

وختمت بالقول إنه "بناءً على طلب الشرطة، تم تمديد توقيف المشتبهين من حين لآخر في محكمة الصلح بحيفا، وفي صباح اليوم قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في حيفا تصريح مدعٍ بحق المشتبهين قبل تقديم لائحة اتهام وطلب التوقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما".