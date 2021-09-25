بمشاركة أمهات ضحايا: تظاهرة ضد الجريمة أمام منزل وزير الشرطة

تظاهر العشرات مساء، السبت، أمام منزل وزير الأمن الداخلي في "كوخاف يائير" احتجاجا على استفحال جرائم القتل وتنديدا بتواطؤ الشرطة في محاربة الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.

وقامت الشرطة بنصب حواجز في الشوارع المؤدية إلى منزل وزير الأمن الداخلي، في محاولةلمنع وصول المتظاهرين إلى محيط منزل وزير الأمن الداخلي.

وزعمت الشرطة أن التظاهرة غير قانونية بحجة أن التظاهر مسموح فقط بعد "خروج السبت"، الأمر الذي نفته منظمة المظاهرة، ميسم جلجولي، سيما وأنها تملك تصريحا من الشرطة بالتظاهر الساعة السادسة مساء.

وهتف المتظاهرون ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، كما رفعوا لافتات منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة.

وقالت جلجولي لـ"عرب 48" إن "الشرطة ووزارة الأمن الداخلي ووزيرها مجرمون بحق المجتمع العربي، وهم يمنعون أمهات ثكالى من التظاهر أمام منزل وزير الأمن الداخلي لأنهم لا يريدون سماع أصواتهن التي تدينهم جميعا".

وأشارت إلى أن "ادعاءات الشرطة كاذبة والاتفاق بيننا والتصريح الذي أملكه للتظاهر ينفي ذلك، غير أن القانون الذي يدعونه غير موجود أساسا".

وختمت جلجولي بالقول إن "الشرطة لا تريد سماع الحقيقة ولا ألم الأمهات الثكالى، وهي معنية باستمرار القتل والجرائم بحق أنفسنا، لو هذه الوحدات تعاملت مع المجرمين بالمثل كما تتعامل مع المتظاهرين لقضت على الجريمة".

جرائم القتل: 81 ضحية منذ مطلع العام

ومما يذكر أن 6 أشخاص قتلوا في جرائم القتل منذ مطلع الأسبوع الجاري، آخرهم الشاب أحمد إبراهيم الجرجاوي (30 عاما) من شقيب السلام بإطلاق نار في بئر السبع.

هذا، وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 81 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وننشر فيما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، الشاب حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، امرأة (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس طلال الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد سلامة (37 عاما) من قلنسوة، وريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور، خالد زواوي (38 عاما) من عكا، أحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير، نور صرصور (25 عاما) من الطيبة، يوسف حسين الشقيلي (30 عامًا) من منطقة وادي النعم في النقب، حسام عثمان (23 عاما) من حيفا، نعيم سوري (55 عاما) من الناصرة وأحمد الجرجاوي (30 عاما) من شقيب السلام.