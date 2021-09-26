حريق بين عسفيا ودالية الكرمل

شب حريق في منطقة أشواك بين بلدتي عسفيا ودالية الكرمل، ظهر اليوم الأحد، ووصلت ألسنة النار إلى أحد المنازل المأهولة، ما أسفر عن أضرار مادية، ولم يبلغ عن تسجيل إصابات.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "شب حريق، ظهر اليوم، بين بلدتي عسفيا ودالية الكرمل في منطقة وعرية بين المنازل ووصلت ألسنة النيران إلى أحد المنازل. وعملت الطواقم على منع انتشار الحريق باتجاه منازل أخرى وأشجار حرشية في المكان، كما تم استدعاء طواقم أخرى لمساندة الطواقم العاملة. ولم يبلغ عن إصابات".

يذكر أن البلاد تتأثر بموجة حرّ شديد وارتفاع ملموس على درجات الحرارة، في هذه الأيام، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع حرائق وانتشارها بشكل واسع.