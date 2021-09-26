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عائلة من عرعرة النقب: الشرطة اعتدت علينا وحطمت بعض محتويات البيت

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 16:23

عائلة من عرعرة النقب: الشرطة اعتدت علينا وحطمت بعض محتويات البيت
تصوير العائلة في عرعرة النقب
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزل المواطن تيسير أبو عرار (46 عاما) من سكان قرية عرعرة النقب واعتدت على زوجته وطفله المعاق البالغ من العمر (12 عاما) واعتقلت ابنه الشاب البالغ من العمر (20 عاما) بعد أن ألقى عناصر القوة الشرطية قنبلة داخل غرفة الشاب وحطمت محتويات الغرفة، حسبما قال أبو عرار لـ"عرب 48".

وأضاف أن "الشرطة لم تكتف بهذه الأفعال الوحشية بل قام عناصرها باحتجاز الزوجة المصابة والطفل المعاق داخل المنزل وأغلقوا الباب عليهما وغادروا المكان". وأكد أبو عرار أنه "توجهت إلى مركز الشرطة للحصول على مفتاح بيتي لكي أتمكن من الدخول وتفقد أحوال زوجتي وطفلي المعاق المحتجزين داخل المنزل، وادعت الشرطة بأن المفتاح كان في جيب ابني المعتقل، وأنه هو من أغلق الباب على أمه وشقيقه وليس عناصر الشرطة"، متسائلا "كيف يمكن لابني المعتقل أن يغلق الباب، وهو مكبّل الذراعين وأن يضع المفتاح في جيبه؟!".

وأكد أبو عرار أنه "وجدت زوجتي داخل المنزل وقد تم الاعتداء عليها من قبل الشرطة، كما داس أفراد القوّة مرتين على قدمي الطفل المعاق ولم يقدموا له العلاج. حملت الطفل إلى محطة الشرطة في عرعرة النقب لكي تتكفل هي بالعناية بالطفل بعد أن اعتدوا عليه وعلى أمه التي لم تعد تقوى على العناية به، وسأتركه في مركز الشرطة لكي تقوم هي بالعناية بشؤون الطفل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وعن سبب مداهمة الشرطة، لمنزله قال أبو عرار إن "الشرطة تبحث منذ أيام عن ابني الشاب بسبب شكوى قدّمت ضده. أنا مقاول ولدي العديد من البيوت المؤجرة، والشرطة تقوم يوميا بمداهمة البيوت التي أملكها وتعيث خرابا فيها وتسبب الأذى للمستأجرين بحجة أنها تبحث عن ابني. في كل مرة تقوم الشرطة بالاعتداء على ممتلكاتي تقول إن هدفها هو أن تعيدني إلى الصفر، أي أنها تتعمد التسبب بأضرار مادية لي من خلال تدمير ممتلكاتي ومضايقة الأشخاص الذين يستأجرون أملاكي. الشرطة واصلت ملاحقتي حتى عندما انتقلت للسكن في ديمونة. الهدف هو ليس البحث عن ابني وإنما التسبب بأضرار لي. في كل مداهمة لبيت من البيوت التي أملكها تتسبب لي بخسائر تقدر بعشرات آلاف الشواكل".

وختم أبو عرار بالقول إنه "سأقدم شكوى بواسطة المحامي إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) بادعاء أن الشرطة تصرفت مثل عصابات المافيا وقامت بإلقاء قنبلة داخل غرفة ابني في الوقت الذي كانت تتواجد في البيت زوجتي واثنان من أبنائي، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة".

بودكاست عرب 48

#عرعرة النقب
#عنف الشرطة
#تيسير أبو عرار

عائلة من عرعرة النقب: الشرطة اعتدت علينا وحطمت بعض محتويات البيت

عائلة من عرعرة النقب: الشرطة اعتدت علينا وحطمت بعض محتويات البيت

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