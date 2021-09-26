تصريح ادعاء ضد شاب من الزرازير بقتل والدته وإخفاء جثتها

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء، اليوم الأحد، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شاب من سكان قرية الزرازير نسبت إليه جريمة قتل والدته رشا مقلشي – هيب، وإخفاء جثتها في منطقة جبلية، شمالي البلاد.

ووفقا للشرطة فإن "عمليات تحقيق سريعة أجرتها الوحدة المركزية في لواء الشمال، أدّت إلى الكشف عن رموز جريمة قتل الأم رشا مقلشي - هيب (46 عاما) التي تسكن في نوف هجليل على يد ابنها من الزرازير، والذي أخفى جثتها في منطقة وعرية في الأغوار".

رشا مقلشي – هيب

وادعت الشرطة أن ذلك "جاء بعد تحقيق مكثف وجمع الأدلة ودون أي تعاون من عائلة الضحية، إذ تمكن المحققون من جمع أدلة كافية ضد ابن الضحية على ضلوعه بالجريمة، مما أدى إلى تقديم تصريح مدع بحقه، بالإضافة إلى تقديم لائحة اتهام غدًا الإثنين بحقه وتمديد توقيفه لغاية الانتهاء من الإجراءات. وكان قد تم العثور على الجثة بعد 26 ساعة من البحث المتواصل من قبل قوات الشرطة برفقة مروحية وكلاب ووحدة الخيالة ومتطوعين من وحدة الإنقاذ التابعة للشرطة، في منطقة الأردن الجبلية، وهي مغطاة بالرمال والنباتات".

وأضافت أنه "في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة الموافق 21 آب/ أغسطس 2021، قامت مركبة باقتحام حاجز للشرطة في منطقة الأغوار وأثارت الشكوك بأن ركابها ضالعين بعملية جنائية. ومن خلال التحقيقات الأولية أثارت الشرطة الشبهات بأن ركاب المركبة ضالعين بقضية اختفاء امرأة من قرية الزرازير، والتي تسكن في مدينة نوف هجليل، وأن أحد أولادها ضالع في القضية، وهو من ركاب المركبة التي اقتحمت الحاجز. وفي ساعات المساء اعتقلت الشرطة المشتبه به بعد مطاردة، وذلك قبل بلدة نهلال. ومع تقدم التحقيقات تم اعتقال ثلاثة من أبناء القتيلة وقريب للعائلة المشتبه بالمساعدة في الجريمة. وفي وقت لاحق تمكنت الشرطة بمساعدة وحدات خاصة من العثور على جثة السيدة المفقودة في منطقة جبلية في الأغوار".