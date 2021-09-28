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أم الفحم: ارتفاع عدد الوفيات تأثرا بكورونا إلى 65

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 14:30

أم الفحم: ارتفاع عدد الوفيات تأثرا بكورونا إلى 65
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يستدل من المعطيات التي نشرتها بلدية أم الفحم استنادا إلى تقارير من وزارة الصحة في البلاد أن عدد الوفيات تأثرا بكورونا في المدينة ارتفع إلى 65 وفاة، منذ بدء انتشار العدوى ولغاية اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "المعطيات الأخيرة للإصابات بكورونا في أم الفحم بيّنت أن عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس منذ آذار 2020 وحتى اليوم وصل إلى 65 حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 826 حالة. علامة الرمزور: 7.5".

وأكد أن "عدد الحالات الجديدة التي شخصت، أمس، بلغت 75 حالة. وعدد الفحوصات التي أجريت، أمس، 1136 فحصًا، وعدد الأشخاص المتواجدين في عزل صحي: 1961".

وختم الناطق بلسان بلدية أم الفحم بالقول إن "عدد الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة في المدينة: 8998. وعدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم: 32977. وعدد الذين تلقوا الجرعة الثانية: 27827. وعدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة: 7547".

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#أم الفحم
#وفيات
#كورونا

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