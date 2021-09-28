  2. محليات
  3. أخبار محلية

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 08:47

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى
دوريات شرطة توقف حافلات للأقصى، فجر اليوم (تصوير: ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

منعت الشرطة الإسرائيلية مصلين من أراضي 48 من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بزعم "التحريض والتسبب بانعدام الهدوء"، فجر اليوم الثلاثاء.

ووثق شريط فيديو إيقاف الشرطة لحافلة كانت تقل مصلين من مدينة أم الفحم في طريقها إلى المسجد الأقصى وتفتيش المصلين تفتيشا كاملا. وقال مصلون آخرون من أم الفحم إن "الشرطة منعتنا من الدخول لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى عبر باب السلسلة".

وأفاد ناشطون أنه جرى اعتقال الشابين محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى، فجر اليوم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن قوات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "حرس الحدود" التابعة لها أوقفت حافلات عدة متوجهة من أراضي 48 إلى المسجد الأقصى.

وأطلق ناشطون من القدس وأراضي 48 دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، ردا على اقتحامات المستوطنين والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها أمس، الإثنين. وفي القدس وضمن مبادرة رباط الحمائل دعت العديد من العائلات المقدسية أفرادها للتوجه إلى الأقصى والرباط فيه. كما أطلقت دعوات مشابهة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى من أم الفحم والعديد من البلدات العربية في أراضي 48.

وقالت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أمس، إن "ما يجري من استباحة اليهود للمسجد الأقصى المبارك، أمر عدواني غير مسبوق، وخاصة رفع العلم الإسرائيلي، ونفخ بالبوق، وأداء صلوات تلمودية في باحات الأقصى بحجة الأعياد المتعددة والمتتابعة".

وأدانت القائمة المشتركة، أمس، "استمرار الانتهاكات اليوميّة الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وبوتيرة تصاعدية غير مسبوقة".

هذا، ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبِل المستوطنين، تزداد في الأعياد اليهودية، إذ قام خلالها مئات المستوطنين باقتحام الأقصى مرات عدة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها.

بودكاست عرب 48

#القدس
#أم الفحم
#عكا
#المسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

2021-09-28

جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار
جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-09-27

مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر "نايس غاي"
مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر "نايس غاي"

2021-09-27

الأكثر قراءة

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

2021-09-27
خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

2021-09-27
نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

2021-09-27
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل بنات والأمن الوقائي يحتجز الشاهد الرئيسي

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل بنات والأمن الوقائي يحتجز الشاهد الرئيسي

2021-09-27
الخليل:

الخليل: "كاكال" يسعى لمنع إخلاء مستوطن من بناية عائلة بكري

2021-09-27