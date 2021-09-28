منعت الشرطة الإسرائيلية مصلين من أراضي 48 من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بزعم "التحريض والتسبب بانعدام الهدوء"، فجر اليوم الثلاثاء.

ووثق شريط فيديو إيقاف الشرطة لحافلة كانت تقل مصلين من مدينة أم الفحم في طريقها إلى المسجد الأقصى وتفتيش المصلين تفتيشا كاملا. وقال مصلون آخرون من أم الفحم إن "الشرطة منعتنا من الدخول لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى عبر باب السلسلة".

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

للتفاصيل: https://t.co/46vPjEWzVt pic.twitter.com/uO4zXbRaBo — موقع عرب 48 (@arab48website) September 28, 2021

وأفاد ناشطون أنه جرى اعتقال الشابين محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى، فجر اليوم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن قوات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "حرس الحدود" التابعة لها أوقفت حافلات عدة متوجهة من أراضي 48 إلى المسجد الأقصى.

وأطلق ناشطون من القدس وأراضي 48 دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، ردا على اقتحامات المستوطنين والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها أمس، الإثنين. وفي القدس وضمن مبادرة رباط الحمائل دعت العديد من العائلات المقدسية أفرادها للتوجه إلى الأقصى والرباط فيه. كما أطلقت دعوات مشابهة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى من أم الفحم والعديد من البلدات العربية في أراضي 48.

وقالت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أمس، إن "ما يجري من استباحة اليهود للمسجد الأقصى المبارك، أمر عدواني غير مسبوق، وخاصة رفع العلم الإسرائيلي، ونفخ بالبوق، وأداء صلوات تلمودية في باحات الأقصى بحجة الأعياد المتعددة والمتتابعة".

وأدانت القائمة المشتركة، أمس، "استمرار الانتهاكات اليوميّة الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وبوتيرة تصاعدية غير مسبوقة".

هذا، ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبِل المستوطنين، تزداد في الأعياد اليهودية، إذ قام خلالها مئات المستوطنين باقتحام الأقصى مرات عدة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها.