العنف والجريمة: إصابتان في كفر قاسم وجسر الزرقاء

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل، أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 17 عاما من جراء تعرضه لعيارات نارية أطلقها جان مجهول عليه في مدينة كفر قاسم، بعد منتصف الليلة الماضية. وقدمت طواقم طبية تابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ثم نقلته بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة "بيتح تكفا" لاستكمال العلاج الطبي، وهو بحالة متوسطة.

وفي قرية جسر الزرقاء، أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما في جريمة طعن بأداة حادة بالقرب من المسجد الجديد، الليلة الماضية. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "هيلل يافه " بمدينة الخضيرة لاستكمال العلاج الطبي، وهو بحالة متوسطة.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.