  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: إصابة خطيرة لفتى تعرّض لإطلاق نار

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 23:11

النقب: إصابة خطيرة لفتى تعرّض لإطلاق نار
(توضيحية- الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، في وقت متأخر من مساء الخميس، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبَت في النقب.

وجاء في التفاصيل أن الفتى تعرّض لإطلاق نار في حارة رقم 7 ببلدة تلّ السبع.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للفتى، ثمّ نقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها وصلوا إلى مكان ارتكاب الجريمة، وشرعوا بالحقيق في ملابساتها، غير أنّها لم تُبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، قُتل الشاب إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما)، من بلدة تل السبع، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار حينها.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.

والإثنين الماضي، قٌتل شاب وأصيب آخر بجراح خطيرة، من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ارتكبت في بلدة جديدة - المكر.

بودكاست عرب 48

#إصابة فتى
#الجرائم في المجتمع العربي
#النقب
#تل السبع
#إطلاق نار

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد دعوات للتظاهر: إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم بذكرى هبّة القدس
بعد دعوات للتظاهر: إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم بذكرى هبّة القدس

2021-09-30

كورونا المجتمع العربي: انخفاض في عدد الإصابات وعدد البلدات الحمراء
كورونا المجتمع العربي: انخفاض في عدد الإصابات وعدد البلدات الحمراء

2021-09-30

مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا
مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا

2021-09-30

الأكثر قراءة

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

2021-09-29
عملية جلبوع: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع ضد 11 أسيرا

عملية جلبوع: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع ضد 11 أسيرا

2021-09-29
لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة

لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة

2021-09-29
هاريس:

هاريس: "لا ينبغي قمع حقيقة" طالبة اتهمت إسرائيل بالإبادة العرقية

2021-09-29
تقرير: البيت الأبيض يرفض طلبا فلسطينيّا لعقد لقاء بين عبّاس وبايدن

تقرير: البيت الأبيض يرفض طلبا فلسطينيّا لعقد لقاء بين عبّاس وبايدن

2021-09-29