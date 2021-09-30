النقب: إصابة خطيرة لفتى تعرّض لإطلاق نار

أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، في وقت متأخر من مساء الخميس، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبَت في النقب.

وجاء في التفاصيل أن الفتى تعرّض لإطلاق نار في حارة رقم 7 ببلدة تلّ السبع.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للفتى، ثمّ نقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها وصلوا إلى مكان ارتكاب الجريمة، وشرعوا بالحقيق في ملابساتها، غير أنّها لم تُبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، قُتل الشاب إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما)، من بلدة تل السبع، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار حينها.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.

والإثنين الماضي، قٌتل شاب وأصيب آخر بجراح خطيرة، من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ارتكبت في بلدة جديدة - المكر.