اعتداء عنصري على شاب من جلجولية

اعتدت مجموعة من الشبان اليهود في مدينة الخضيرة على الشاب نديم شتيوي من سكان قرية جلجولية، الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابته بجروح في أنحاء جسده، ولحسن الحظ أنه تمكن من الإفلات منهم والفرار من المكان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، كان شتيوي في طريقه إلى سيارته المركونة بأحد شوارع مدينة الخضيرة، وفجأة توجه إليه شابان وطلبا منه مغادرة المكان وقاما برشه بغاز الفلفل وانهالا عليه بالضرب، وانضم إليهما عدة شبان وقام أحدهم بطعنه في ظهره، كما حطموا سيارته، وسرقوا هاتفه الخليوي ومبلغا من المال كان في سيارته.

آثار طعن شتيوي في ظهره

وتمكن المعتدى عليه من الهرب من المكان بعد أن تدخل عابر سبيل وساعده بالفرار من المنطقة.

هذا، وقدم شتيوي شكوى في محطة الشرطة بالخضيرة مباشرة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.