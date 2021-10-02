الرملة: اعتداء على مشاركين في وقفة إسنادية للأسرى

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، على مشاركين في وقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، نظمت أمام سجن الرملة.

وشارك العشرات في الفعالية التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام ورفضا للاعتقالات الإدارية، أمام سجن الرملة وأمام مستشفى "كابلان".

واعتدى عناصر الشرطة بالضرب على المتضامنين أمام السجن، الذين رفعوا صور الأسرى المضربين، وشعارات مثل "أسرانا جاعوا للحرية" و"نجوع ولا نركع".

وجاء في بيان صدر عن حركة "أبناء البلد"، التي شاركت في تنظيم الوقفة الإسنادية للحركة الأسيرة، أنه "نؤكد أنّنا سنستمر في دورنا الوطني والقومي والإنساني الأخلاقي في مواجهة الظلم والاحتلال وفي دعم وإسناد أسيراتنا وأسرانا".

وأضاف البيان أن "هذه الاعتداءات الهمجية الترهيبية لن تردعنا (...) ولن تثنينا عن الاستمرار في هذا الدور الطليعي المكافح".

وبعد التظاهرة أمام سجن الرملة توجه المتظاهرون إلى مستشفى "كابلان" حيث يحتجز الأسير كايد الفسفوس، وأطلقوا الشعارات والهتافات الداعمة له ولنضاله.

ووفقا لبيان "أبناء البلد"، "وصلت هتافات الحشود إلى مسامع الأسير الفسفوس في غرفته، وهو على سريرهِ مقيدًا بالسلاسل".

ويواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 80 يومًا، ويعاني من تدهور خطير في حالته الصحية.

ويعاني الأسرى الستة من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوءًا، إذ يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل في أجسامهم، ويشعرون بالإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع.

وإضافة إلى كايد الفسفوس، يواصل مقداد القواسمة من الخليل إضرابه منذ 73 يومًا، وعلاء الأعرج من طولكرم مضرب منذ 56 يومًا، وكذلك الأسير هشام أبو هواش من دورا، المضرب منذ 47 يومًا. والأسير رايق بشارات من طوباس مضرب منذ 42 يومًا، والأسير شادي أبو عكر من بيت لحم مضرب منذ 39 يومًا.

وبلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريًا، نحو 520 أسيرًا وذلك من إجمالي نحو أربعة آلاف أسير فلسطيني.