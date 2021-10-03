كورونا المجتمع العربي: انخفاض عدد البلدات الحمراء و24 وفاة في الأسبوع الأخير

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية إلى 189,813 فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,288,627 لغاية صباح اليوم، الأحد.

وأكدت الهيئة العربية للطوارئ أنه "سُجل انخفاض في عدد البلدات العربية في دائرة الخطر مع بداية الأسبوع الحالي، إذ بلغ عدد البلدات في الدائرة الحمراء 24 بلدة مع انتقال عدد كبير من البلدات العربية إلى الدائرة البرتقالية وبلغ عددها 45 بلدة. وانخفض عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 8,533 مع تسجيل انخفاض مقارنة بالأسبوع الذي قبله بنسبة الإصابات 40%، وفي المقابل استمر تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الأسبوعية على مستوى البلاد وبلغ 22,307 مع تسجيل هبوط بلغ 47%، وبهذا ما زالت نسبة الإصابات في البلدات العربية 38% من عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت أنه "استمر تسجيل انخفاض في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغ 14,943 مع تسجيل انخفاض بنسبة 21%، وفي المقابل على مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 43,843 مع تسجيل انخفاض بلغ 30%".

وأشارت الهيئة إلى "وجود 861 حالة نشطة في رهط و806 حالات نشطة في الطيبة و704 حالات نشطة في أم الفحم و655 حالة نشطة في الناصرة و4878 حالة نشطة في قلنسوة و468 في الطيرة و394 في شفاعمرو و349 في باقة الغربية و339 في طمرة و311 في كل من يركا وسخنين".

وأكدت أنه "ما زال عدد الإصابات في المجتمع العربي بين الأطفال يشكل النسبة الأكبر من عدد الإصابات الجديدة، رغم تسجيل انخفاض بالنسبة مقارنة بالأيام السابقة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى أن 52% من المصابين الجدد هم أطفال في جيل 18 عاما وما دون، وتشكل نسبة طلاب المرحلة الابتدائية الحصة الأكبر وهي 38%، فيما بلغت نسبة الإصابات في جهاز التعليم 58% من إجمالي المصابين. وفي المقابل بلغت نسبة الإصابات بين الأطفال في جيل 18 سنة فما دون في المجتمع اليهودي العلماني نحو 18.5% وبلغت نسبة الإصابات في جهاز التعليم نحو 20%.

ووفقا لمعطيات الهيئة فإن "عدد الوفيات في البلدات العربية ارتفع، في الأسبوع الأخير، إلى 1,223 وفاة مع تسجيل 24 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير، وسُجّلت 188 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. وفي المقابل على مستوى البلاد ارتفع عدد الوفيات إلى 7,778 مع تسجيل 129 حالة وفاة لذات الفترة، وبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 1,778. كما بلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 125 حالة بينها 35 تحت التنفس الاصطناعي".

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة فما فوق خلال الأسبوع الماضي إلى 310 ألف شخص، إذ تم تطعيم 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير، فيما بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 1.026 مليون شخص، وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 73% في حين بلغت للوجبة الثانية 63% وللوجبة الثالثة 42%. وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 89% للأولى و82% للثانية و79% للثالثة. وارتفعت نسبة التطعيم بين طلاب الإعدادية إلى 46% للوجبة الأولى ونحو 27% للوجبة الثانية مقارنة بنحو 67% للأولى و55% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. أما طلاب الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 69% ونحو 56% للثانية، مقابل 86% للأولى و76% للوجبة الثانية في المجتمع الإسرائيلي.

وبخصوص الفئة العمرية 60 سنة فما فوق فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الثالثة 70% مقارنة بـ92% في المجتمع الإسرائيلي. وبقي 19 ألف شخص تقريبا في تلك الفئة العمرية من المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم، وفقا للهيئة.