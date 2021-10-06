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إصابات في حادثي طرق رهط والجنوب

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 14:35

إصابات في حادثي طرق رهط والجنوب
من الحادث في شارع 25، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي طرق وقعا في منطقة جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز استعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغًا، الساعة 12:57، حول إصابة ثلاثة أشخاص بحادث طرق في مدينة رهط، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابين بينهم طفل (6 أعوام)، والذي وصفت جراحه بالمتوسطة وشخصان آخران بجروح طفيفة، وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى 'سوروكا' بمدينة بئر السبع".

وأفاد الناطق بلسان "اتحاد الإنقاذ" في الجنوب أن "الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية لمصاب (45 عاما) بجروح خطيرة في موقع حادث ذاتي بشارع 25 بمحاذاة 'موشاف بروش' في الجنوب. وجرى نقله بسيارة الإسعاف لاستكمال العلاج في مستشفى 'سوروكا' بمدينة بئر السبع".

هذا، واستدعيت الشرطة إلى مكاني الحادثين، وباشرت بالتحقيق في الأسباب والملابسات، وجمع الأدلة والبينات.

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#رهط
#النقب
#سيارات
#حوادث الطرق

إصابات في حادثي طرق رهط والجنوب

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