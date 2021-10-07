اعتقال زوجين من أم الفحم وإزالة 40 كاميرة مراقبة بجسر الزرقاء

اعتقلت الشرطة زوجين من سكان مدينة أم الفحم بشبهة حيازة ثلاثة مسدسات دون ترخيص، وأزالت عشرات كاميرات مراقبة في قرية جسر الزرقاء، أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، ضبط أفراد شرطة سريون ثلاثة مسدسات ومئات حبات ذخيرة غير مرخصة خلال تفتيش مُبادر أجري داخل منزل وألقوا القبض على زوجين، في الأربعينيات من العمر، وأحالوهما إلى التحقيق في مركز للشرطة بأم الفحم، وذلك بشبهة حيازة السلاح.

(تصوير الشرطة)

ومن المزمع إحالتهما إلى محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الخميس، للنظر في طلب الشرطة تمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.

وفي جسر الزرقاء، داهمت قوات الشرطة العديد من المجمعات السكنية، إذ تم إزالة أكثر من 40 كاميرة مراقبة وضعت على ممتلكات عامة، خلافًا للقانون ولأهداف جنائية، وفقا لادعاء الشرطة.