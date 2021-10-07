كفر قاسم: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بـ"الاعتداء على عناصر شرطة"

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا"، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد ثلاثة شبان مشتبهين بالاعتداء على أفراد من الشرطة الإسرائيلية في مدينة كفر قاسم.

ومددت المحكمة مرة أخرى اعتقال الشبان الثلاثة لمدة خمسة أيام، بناء على طلب الشرطة.

وتنسب الشرطة للمشتبه بهم تهم "الاعتداء على شرطي على خلفية عملية اعتقال، والاعتداء على شرطي لمنعه من تنفيذ اعتقال، والتعرض لشرطي أثناء ظروف مشددة، والاعتداء على شرطي أثناء الخدمة".

ووفقا لمصادر محلية في كفر قاسم فإن "الحادث وقعت حين اقتاد أفراد من شركة الحراسة المحلية شخصا يشتبه بتورطه بجريمة سرقة وأرادوا التحقيق معه إلا أن أفراد الشرطة أصروا على اقتحام المبنى. وتطورت المواجهة بعد أن قام أفراد من شركة الحراسة بإدخال المشتبه به إلى مبنى تابع للبلدية، إذ توجد مكاتب الشركة أيضا، للتحقق من الشبهات، فيما أصرت الشرطة على الاقتحام واعتدت على أحد الحراس بصاعق كهربائي".

ووقعت المشاجرة بين عناصر الشرطة والحراس الذين يتبعون للبلدية في كفر قاسم، ليلة الخميس - الجمعة الماضية.

يذكر أن العشرات من أهالي كفر قاسم تظاهروا بالقرب من مركز للشرطة في المدينة، تصديا لجولة المستوطنين الاستفزازية بقيادة عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، في الوقت الذي تواجدت فيه قوات معززة من الشرطة التي نصبت الحواجز من أجل توفير الحماية للمستوطنين، أول من أمس الثلاثاء.