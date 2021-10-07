كورونا المجتمع العربي: 16 بلدة حمراء و3,752 إصابة و24 وفاة في أسبوع

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية إلى 193,680 وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1,299,502 لغاية صباح اليوم، الخميس.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات ليوم أمس في المجتمع العربي 951 إصابة جديدة، بينها 550 في جيل 18 عاما وما دون، وبلغت نسبة الأطفال من الإصابات نحو 57% في البلدات العربية، بواقع 41% في جيل 0-11 عاما و11% في جيل 12 - 15 عاما و9% في جيل 16 - 18 عاما.

وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري 3,752 مع تسجيل انخفاض بلغ 35% مقارنة بذات المدة في الأسبوع الماضي، وفي المقابل فإنه انخفض عدد الإصابات على مستوى البلاد منذ بداية الأسبوع إلى 9,494 إصابة بنسبة 38%.

وعلى الرغم من الانخفاض في عدد الإصابات، ما زالت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري في البلدات العربية تشكل 40% من إجمالي الإصابات في البلاد. وكذلك فمعظم البلدات الحمراء في البلاد هي عربية، وعددها 16 من أصل 18 بلدة حمراء، بالإضافة إلى 33 بلدة في الدائرة البرتقالية.

وانعكس الانخفاض في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة كذلك، إذ بلغ 11,877 مع انخفاض بنسبة 29% خلال الأسبوع الجاري، وفي المقابل فإنه على مستوى البلاد انخفض عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 33,530 وشكل انخفاضا بنسبة 31%.

واستمر الارتفاع في عدد الوفيات في البلدات العربية، إذ بلغ 1,236 وفاة مع تسجيل 24 حالة في الأيام السبعة الماضية، وسجلت 201 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة في البلدات العربية. وفي المقابل ارتفع على مستوى البلاد عدد الوفيات إلى 7,865 مع تسجيل 131 حالة وفاة لذات الفترة، وبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 1,865. وانخفض عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 107 حالات بينها 36 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة فما فوق منذ بداية الأسبوع إلى 302 ألف شخص، إذ تم تطعيم 12 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 1.027 مليون شخص.

وارتفعت نسبة التطعيم للوجبة الأولى في المجتمع العربي إلى 73% وبلغت النسبة للوجبة الثانية 63% وللوجبة الثالثة 49%. وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 90% للأولى و82% للثانية و83% للثالثة.

وبلغت نسبة التطعيم بين طلاب المرحلة الإعدادية 47% للوجبة الأولى ونحو 29% للوجبة الثانية مقارنة بنحو 64% للأولى و56% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. أما طلاب الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 69% ونحو 57% للثانية مقابل 83% للأولى و76% للوجبة الثانية في المجتمع الإسرائيلي.