الشرطة تفرض غرامات قدرها 10 ملايين شيكل في عرابة

فرضت الشرطة الإسرائيلية غرامات مالية تقدر بأكثر من مليون شيكل خلال حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" ضد محال تجارية في مدينة عرابة البطوف، في الأسبوع الأخير، بادعاء أنها "تعمل تحت ستار محلّات شرعيّة لمجرمين في المنطقة".

ووفقا للشرطة فإنه "خلال الاسبوع الأخير، نفذ أفراد الشرطة البلدية في عرابة حملة على مرحلتين، ضد مصالح ومحال يشتبه بأنها تعمل في خدمة جهات إجرامية في منطقة البطوف. وفي إطار الحملة تم فحص عشرات المحال التجارية".

وزعمت الشرطة أنه "في مصلحة للنقليات تم الكشف عن مخالفات تتعلق بالبيئة والأمان، وتم تحرير مخالفات بأكثر من 140 ألف شيكل، كما تم قطع الكهرباء عن المحل، بعدما تبين أنه تمت سرقة الكهرباء من مدرسة قريبة من المكان. بالمجمل تم تحرير مخالفات بقيمة 1181500 شيكل".

وأعلنت الشرطة أنه "منذ مطلع العام تم تنفيذ 69 حملة كهذه في عرابة، تم خلالها تحرير مخالفات بأكثر من 10 ملايين شيكل، كما تم إغلاق حوالي 120 محلا ومصلحة بفترات مختلفة".